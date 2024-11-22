Правительство согласовало 15 млн грн компенсации семьям погибших во время обороны Украины

Кабмин согласовал выплаты семьям погибших гражданских во время обороны Украины.

Фото: kmu.gov.ua

22 ноября на своем заседании Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, который предусматривает выплату единовременной денежной помощи семьям погибших гражданских лиц. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ключевые положения документа:

Семьи гражданских, погибших с 24 февраля по 25 марта 2022 года во время участия в мероприятиях обороны Украины вместе с военными формированиями, получат 15 млн грн.

Уточняются основания для предоставления статуса члена семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины.

Предусмотрена доплата для тех, кто ранее получил частичную компенсацию, до полной суммы в 15 млн грн.

Правительство подчеркивает, что это решение направлено на обеспечение справедливости и одинаковой поддержки для всех семей, потерявших близких во время защиты Украины.

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