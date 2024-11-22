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Правительство согласовало 15 млн грн компенсации семьям погибших во время обороны Украины

13:07, 22 ноября 2024
Кабмин согласовал выплаты семьям погибших гражданских во время обороны Украины.
Правительство согласовало 15 млн грн компенсации семьям погибших во время обороны Украины
Фото: kmu.gov.ua
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22 ноября на своем заседании Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, который предусматривает выплату единовременной денежной помощи семьям погибших гражданских лиц. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ключевые положения документа:

Семьи гражданских, погибших с 24 февраля по 25 марта 2022 года во время участия в мероприятиях обороны Украины вместе с военными формированиями, получат 15 млн грн.

  • Уточняются основания для предоставления статуса члена семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины.
  • Предусмотрена доплата для тех, кто ранее получил частичную компенсацию, до полной суммы в 15 млн грн.

Правительство подчеркивает, что это решение направлено на обеспечение справедливости и одинаковой поддержки для всех семей, потерявших близких во время защиты Украины.

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