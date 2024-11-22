Против 10 предателей применены максимальные санкции, - Зеленский прокомментировал лишение госнаград 34 человек

Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее, а не тех, кто перешел на сторону врага, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек, перешедших на сторону врага. Среди них бывшие члены правительства, депутаты, руководители силовых структур и артисты. По словам Главы государства, против десяти из них применены максимальные санкции – 21 изд. Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, полностью прекратим их торговые операции.

"Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство", - написал Зеленский в Телеграм.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Ани Лорак и Таисия Повалий – также звание "Заслуженный артист Украины".

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