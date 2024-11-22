Ани Лорак и Киркорова лишили звания Народных артистов Украины

34 предателя Украины лишены государственных наград Украины – Президент подписал соответствующий указ.

Фото из открытых источников

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил 34 человек государственных наград Украины. Среди тех, кто потеряли награды, - российские артисты и украинцы, которые поддерживают политику России. Это стало возможным после принятия соответствующего закона.

Среди лишенных наград - российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой, а также украинские певицы Ани Лорак (Каролина Куек) и Таисия Повалий. Они потеряли почетные звания «Народный артист Украины» и «Заслуженный артист Украины» соответственно.

Как сообщает Офис Президента, в первый список вошло 34 человека. Среди них - бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.

К десяти из них применен максимальный набор санкций - 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Среди них к семи санкции применены впервые. В частности, это бывший первый заместитель лидера политической партии «Партия регионов» и председатель соответствующей фракции Александр Ефремов. Имел ордена «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Имел ордена «За заслуги» II-III степеней и звание «Заслуженный юрист Украины».

Также государственных наград Украины лишены восемь человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины.

Бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук. Был награжден орденами «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание «Заслуженный юрист Украины».

Экс-министр образования и науки (2010-2014) Дмитрий Табачник. Имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание «Заслуженный деятель науки и техники».

Бывший Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, который был награжден орденами «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также имел звание «Заслуженный экономист Украины».

Кроме того, государственной награды Украины также лишен бывший Генпрокурор Украины (2010-2014) Виктор Пшонка. Имел орден «За заслуги» ІІІ степени.

Бывший народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач. Имел орден «За заслуги» III степени.

Предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл. Был награжден орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Почетного звания «Народный артист Украины» лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания «Заслуженный артист Украины».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

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