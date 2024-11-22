Минобороны разрешило использование вездехода Argo Aurora для Сил обороны

Новый транспорт для Сил обороны, способный работать на воде и в сложных рельефах.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало вездеход-амфибию Argo Aurora, разрешив ее использование для нужд Сил обороны. Эта многофункциональная машина предназначена для эксплуатации в экстремальных условиях и способна эффективно работать на сложных территориях.

Четырехосное транспортное средство рассчитано на передвижение по местности с тяжелым рельефом, включая сыпучие грунты, крутые склоны и густые заросли. Кроме того, Argo Aurora может преодолевать водные препятствия и заболоченные участки. Машина также способна перевозить до полутонны груза, что делает ее универсальным средством для военных операций в сложных условиях.

Эта новинка станет важным дополнением к техническому оснащению Сил обороны Украины, улучшая мобильность и эффективность в различных условиях.

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