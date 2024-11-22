Міноборони дозволило використання всюдихіда Argo Aurora для Сил оборони

Новий транспорт для Сил оборони, здатний працювати на воді та в складних рельєфах.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало всюдихід-амфібію Argo Aurora, дозволивши її використання для потреб Сил оборони. Ця багатофункціональна машина призначена для експлуатації в екстремальних умовах і здатна ефективно працювати на складних територіях.

Чотиривісний транспортний засіб розрахований на пересування місцевістю з важким рельєфом, включаючи сипучі ґрунти, круті схили та густі зарості. Крім того, Argo Aurora може долати водні перешкоди та заболочені ділянки. Машина також здатна перевозити до пів тони вантажу, що робить її універсальним засобом для військових операцій у складних умовах.

Ця новинка стане важливим доповненням до технічного оснащення Сил оборони України, покращуючи мобільність і ефективність у різноманітних умовах.

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