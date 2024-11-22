Атестація та щорічна оцінка посадових осіб місцевого самоврядування під час воєнного стану — роз’яснення НАДС

Правові та організаційні засади проведення оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків i завдань під час щорічного підбиття підсумків визначені Загальними методичними рекомендаціями.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо атестації та щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

У відомстві зазначають, що посадові особи місцевого самоврядування, призначені на посади у порядку, передбаченому абзацом першим частини п’ятої статті 10 Закону № 389-VIII, працюють в органі місцевого самоврядування на умовах строкового трудового договору, тобто прийняті на роботу на визначений термін, відповідно, можуть проходити щорічну оцінку та/або атестацію за власним бажанням.

Разом з цим, у разі проходження зазначеними посадовими особами місцевого самоврядування щорічної оцінки та/або атестації, відповідно до пункту 3.1 Методичних рекомендацій та пункту 19 Типового положення, результати атестації та щорічної оцінки виконання ними покладених на них завдань i обов'язків заносяться до особової справи посадової особи. Такі результати розглядаються під час вирішення питань присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни ïx розміру, а також інших питань проходження служби.

Пунктом 21 Типового положення передбачено, що посадова особа місцевого самоврядування, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

НАДС також додає, що роз'яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер i не встановлюють правових норм.

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