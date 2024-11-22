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Аттестация и ежегодная оценка должностных лиц местного самоуправления во время военного положения — разъяснение НАГС

11:37, 22 ноября 2024
Правовые и организационные основы проведения оценки выполнения должностными лицами местного самоуправления своих обязанностей и задач при ежегодном подведении итогов определены Общими методическими рекомендациями.
Аттестация и ежегодная оценка должностных лиц местного самоуправления во время военного положения — разъяснение НАГС
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснения относительно аттестации и ежегодной оценке должностных лиц местного самоуправления в период действия военного положения.

В ведомстве отмечают, что должностные лица местного самоуправления, назначенные на должности в порядке, предусмотренном абзацем первым части пятой статьи 10 Закона № 389-VIII, работают в органе местного самоуправления на условиях срочного трудового договора, то есть приняты на работу на определенный срок, соответственно, могут проходить ежегодную оценку и/или аттестацию по собственному желанию.

Вместе с тем, в случае прохождения указанными должностными лицами местного самоуправления ежегодной оценки и/или аттестации, в соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций и пункта 19 Типового положения, результаты аттестации и ежегодной оценки выполнения ими возложенных на них задач и обязанностей заносятся в личное дело должностного лица. Такие результаты рассматриваются при решении вопросов присвоения очередного ранга, установления предусмотренных законодательством надбавок или изменения их размера, а также других вопросов прохождения службы.

Пунктом 21 Типового положения предусмотрено, что должностное лицо местного самоуправления, признанное по результатам аттестации такими, что не отвечают занимаемой должности, увольняется с работы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

НАГС также добавляет, что разъяснения министерств, других центральных органов исполнительной власти носят лишь информационный характер и не устанавливают правовые нормы.

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НАДС

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