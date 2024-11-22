Практика судів
  1. В Україні

Проти 10 зрадників застосовані максимальні санкції, — Зеленський прокоментував позбавлення держнагород 34 осіб

12:56, 22 листопада 2024
Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її, а не тих, хто перейшов на бік ворога — підкреслив Володимир Зеленський.
Проти 10 зрадників застосовані максимальні санкції, — Зеленський прокоментував позбавлення держнагород 34 осіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 осіб, які перейшли на бік ворога. Серед них колишні урядовці, депутати, керівники силових структур та артисти. За словами Глави держави, проти десяти з них застосовані максимальні санкції – 21 вид. Будуть заблоковані їхні активи, анульовані ліцензії та дозволи, ми повністю припинимо їхні торговельні операції.

"Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її та робить усе, щоб вона вистояла, а не тих, хто перейшов на бік ворога і допомагає руйнувати нашу державу", - написав Зеленський в Телеграм.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.

Почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

санкції Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін призначив до Мінюсту нового заступника Євгена Пікалова та державного секретаря Олександра Буханевича

Судячи з декларацій Олександр Буханевич працював до цього керівником служби віце-прем’єр-міністра Ольги Стефанішиної, а Євген Пікалов був начальником департаменту в Нацполіції.

Верховна Рада виключила з кодексів можливість суду надавати строк на примирення подружжя у разі вчинення домашнього насильства

Внесені зміни до Сімейного кодексу та до Цивільного процесуального кодексу, якими скасовано право суду дати строк на примирення чоловіка та жінки, якщо один з них вчинив домашнє насильство.

Тепер розлучення можливе під час вагітності та протягом першого року життя дитини – Інна Совсун розповіла про ухвалені зміни

Верховна Рада прийняла закон, яким дозволила розлучатися під час вагітності та протягом першого року життя дитини – нардеп Інна Совсун назвала ці зміни позитивними.

Нова криза у відносинах між ВККС та ГРД – громадськість звинуватила колегію ВККС у небажанні враховувати її позицію, але в Комісії вважають, що діють у межах закону

Громадська рада доброчесності звинуватила ВККС у порушенні «таємних» домовленостей стосовно кваліфікаційного оцінювання суддів, тоді як в Комісії кажуть, що не можуть постійно відкладати співбесіди з суддями.

Формальні недоліки під час фіксації правопорушення не є підставою для скасування рішення про притягнення до відповідальності – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що формальні недоліки під час фіксації правопорушення трудового законодавства не можуть бути підставою для скасування рішення про притягнення до відповідальності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду