Проти 10 зрадників застосовані максимальні санкції, — Зеленський прокоментував позбавлення держнагород 34 осіб

Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її, а не тих, хто перейшов на бік ворога — підкреслив Володимир Зеленський.

Як ми писали, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 осіб, які перейшли на бік ворога. Серед них колишні урядовці, депутати, керівники силових структур та артисти. За словами Глави держави, проти десяти з них застосовані максимальні санкції – 21 вид. Будуть заблоковані їхні активи, анульовані ліцензії та дозволи, ми повністю припинимо їхні торговельні операції.

"Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її та робить усе, щоб вона вистояла, а не тих, хто перейшов на бік ворога і допомагає руйнувати нашу державу", - написав Зеленський в Телеграм.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.

Почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України»

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