Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 22 листопада

Уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії морської безпеки України та здійснив розподіл у 2024 році обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни». Проектом Закону пропонується внести зміни до ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» у частині уточнення повноважень Міністерства у справах ветеранів України в сфері розвитку спорту ветеранів війни, встановлення механізму кроссекторальної співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, а також розмежування повноважень та сфер відповідальності стосовно розвитку спорту ветеранів війни, їх фізичного та психологічного відновлення шляхом залучення до занять спортом.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги». Законопроектом пропонується уточнити підстави для надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; забезпечити виплату одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у пункті 6 частини першої статті 10-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за загиблого в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року члена сімʼї, що загинув під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, у розмірі 15 мільйонів гривень, виходячи з наявних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, а тим з них, кому вже було виплачено одноразову грошову допомогу відповідно до частини сьомої статті 15 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - виплатити цю допомогу з урахуванням раніше виплачених сум.

- Внесено зміни у додаток 2 «Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану» до постанови КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Спрощено на період воєнного стану підстави для набуття права на провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання: отримання (придбання), передачі (збуту), зберігання рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями, військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони; експлуатації мобільних (пересувних, переносних) рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони.

- Змінено категорію памʼятки місцевого значення «Головний навчальний корпус Львівської політехніки», на категорію памʼятки національного значення за видом архітектури, історії та монументального мистецтва.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу», Порядок розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу», Порядок організації здійснення поховань (перепоховань у випадку встановлення особи) на Національному військовому меморіальному кладовищі невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища, у частині доповнення напрямку, на який можуть спрямовуватися бюджетні кошти, а саме на здійснення поховання (перепоховання у випадку встановлення особи) невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

- Внесено зміни до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві з метою приведення їх у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України та Законів України «Про ціни і ціноутворення», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про будівельні норми», «Про стандартизацію» в частині застосування нормативних документів та термінології. Замінено у тексті Загальних умов слова « державні кошти», «приблизна» в усіх відмінках словами «бюджетні кошти», «приблизна (динамічна)» у відповідних відмінках. Договірну ціну у договорі підряду визначено на основі кошторису як приблизну (динамічну) або тверду з урахуванням вимог частини другої статті 7 ЗУ «Про ціни і ціноутворення». Встановлено, що не дозволяється передача проектної документації, склад та зміст якої не відповідає завданню на проектування та/або будівельним нормам.

- Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 250 млн. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів». Установлено, що зазначені кошти мають використовуватись відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2023 N 566. Внесено зміни до постанови КМУ від 06.06.2023 N 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції». Продовжено термін реалізації експериментального проекту до 06.06.2025 року. Викладено у новій редакції Перелік обʼєктів з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування, зокрема, доповнено Перелік новим обʼєктом «Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область».

- Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування Системи управління багатоквартирними будинками. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та Порядок ведення Системи управління багатоквартирними будинками під час реалізації експериментального проекту. Метою реалізації експериментального проекту є: запровадження уніфікованого та цифровізованого підходу до процесу прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку під час здійснення управління багатоквартирним будинком; створення Реєстру управління багатоквартирними будинками для централізованого накопичення та обробки інформації про управління багатоквартирними будинками, обʼєднання співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків, осіб, які пройшли професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», та органи із сертифікації персоналу за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»; розширення можливостей доступу співвласникам до інформації про технічний стан спільного майна у багатоквартирному будинку та участі співвласників у прийнятті спільних рішень щодо управління багатоквартирними будинками.

- Викладено у новій редакції Порядок подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Розширено категорії, за якими можна подати заяви до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а саме передбачено такі категорії як внутрішньо переміщені особи; загиблі близькі члени сім’ї; зникнення безвісти близького члена сім’ї.

- Погоджено пропозицію Міністерства молоді та спорту щодо необхідності здійснення заходів із захисту прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях, до компетенції яких належить розгляд справ і скарг у сфері спорту згідно з регламентними вимогами, зокрема у Спортивному арбітражному суді, у частині розгляду питань, повʼязаних із діями спортивних федерацій та організацій РФ та/або Республіки Білорусь. Доручено Міністерству молоді та спорту на період воєнного стану в Україні та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування забезпечити здійснення відповідних заходів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту. Доповнено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, напрямом спрямування бюджетних коштів із загального фонду державного бюджету щодо здійснення в період воєнного стану в Україні та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування заходів із захисту прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях, до компетенції яких належить розгляд справ і скарг у сфері спорту згідно з регламентними вимогами, зокрема у Спортивному арбітражному суді, у частині розгляду питань, повʼязаних із діями спортивних федерацій та організацій РФ та/або РБ (надання фінансової підтримки національним спортивним федераціям України з видів спорту на оплату обовʼязкових платежів, повʼязаних із розглядом відповідних справ у закордонних юрисдикційних органах, оплату послуг закордонних юрисдикційних органів згідно з регламентними вимогами, закупівлю та оплату Мінмолодьспортом послуг юридичних радників, фахівців, експертів, зокрема іноземних, які мають необхідні знання для здійснення заходів із захисту прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту, здійснення інших видатків, повʼязаних із захистом прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту в закордонних юрисдикційних органах). Доповнено Положення про Міністерство молоді та спорту України нормою, згідно якої Мінмолодьспорту відповідно до покладених на нього завдань на період воєнного стану в Україні та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування забезпечує захист прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях, до компетенції яких належить розгляд справ і скарг у сфері спорту згідно з регламентними вимогами, зокрема у Спортивному арбітражному суді, у частині розгляду питань, повʼязаних із діями спортивних федерацій та організацій РФ та/або РБ, у тому числі шляхом закупівлі послуг юридичних радників, фахівців, експертів, зокрема іноземних, які мають необхідні знання для здійснення заходів із захисту прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту.

- Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству економіки для Державного агентства резерву на 2024 рік за програмою «Обслуговування державного матеріального резерву», за загальним фондом державного бюджету в сумі 6 млн. 425,6 тис. гривень та за спеціальним фондом державного бюджету за власними надходженнями бюджетних установ у сумі 3 млн. гривень Міністерству внутрішніх справ для Адміністрації Державної прикордонної служби на програму «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України».

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному управлінню справами на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмами: «Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» на 388,6 тис. гривень, «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» на 4 млн. 665,4 тис. гривень, «Виплата Державних премій України» на 1 млн. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Надання медичних послуг медичними закладами» на 6 млн. 54 тис. гривень задля недопущення утворення заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв і забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоровʼя Державного управління справами.

- Затверджено план заходів з реалізації Стратегії морської безпеки України.

- Здійснено розподіл у 2024 році обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, для обласного бюджету Сумської області та 171 бюджету територіальних громад в обсязі 796,9 млн. гривень.

- Передано частину бюджетних призначень, передбачених Апарату Ради національної безпеки і оборони України у 2024 році у загальному фонді державного бюджету за програмою «Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони», в сумі 10 млн. 400 тис. гривень (видатки розвитку) Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на програму «Забезпечення діяльності Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України» - 2 млн. 400 тис. гривень (видатки споживання) та програму «Розвиток і модернізація державної системи спеціального звʼязку та захисту інформації» 8 млн. гривень (видатки розвитку).

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