Колишнього поліцейського з Донеччини засуджено до 12 років за колабораційну діяльність

Екс-посадовця МВС судили за співпрацю з окупантами та посаду «міністра ДНР».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Печерський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі колишнього начальника управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми в ГУМВС України в Донецькій області. Він добровільно обійняв посаду «міністра юстиції ДНР» в окупаційній адміністрації.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, обвинувачений активно підтримував збройну агресію Росії проти України, пропагуючи законність окупаційних органів влади серед місцевих жителів. Він проводив інформаційну діяльність на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Маріуполі та Волновасі, а також відкривав «відділ РАЦС» в окупованому Маріуполі.

У суді доведено, що обвинувачений підписав угоду про співпрацю між «міністерством юстиції ДНР» та міністерством юстиції Росії. Він також брав участь в інспекціях умов утримання українських військовополонених, спростовуючи факти тортур та заявляючи, що росіяни «дуже гуманний народ».

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності, призначивши покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на 15 років та конфіскацією майна.

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