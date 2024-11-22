Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Яка тривалість практичної підготовки та перепідготовки в автошколі — роз’яснення сервісного центру МВС

18:59, 22 листопада 2024
Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні.
Яка тривалість практичної підготовки та перепідготовки в автошколі — роз’яснення сервісного центру МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС пояснив, скільки триває практичне навчання та перепідготовка в автошколі відповідно до обраної категорії.

Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до Типової навчальної програми та залежить від обраної категорії, яких в Україні наразі понад десять.

Теоретичне навчання в автошколі:

А, А1, В1 – 61 год;

В – 64 год;

С, С1 (підготовка) – 74 год;

С, С1 (перепідготовка) – 42 год;

Д, Д1 перепідготовка – 46 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е перепідготовка – 37 год.

Нагадуємо, що громадяни можуть самостійно опановувати теоретичну частину навчання для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Практичне навчання в автошколі:

А, А1 – 43 год, В1 – 40 год;

В – 40 год, (38 год – коробка передач «автомат»);

С, С1 (підготовка) – 56 год  (51 год – коробка «автомат»);

С, С1 (перепідготовка) – 27 год (24  год – коробка «автомат»);

Д, Д1 (перепідготовка)  – 27 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е (перепідготовка) – 13 год.

За наявності вищих категорій для відкриття нижчих категорій:

А, А1, В1 (накатки) – 17 год;

В, С1, С, Д1, Д (накатки) – 17 год.

Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні. Перелік акредитованих навчальних закладів доступний за посиланням на сайті Головного сервісного центру МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду

Раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про створення Вищого суду з питань публічно-правових спорів, який має розглядати справи стосовно конкурсів на керівників НАБУ, САП та НАЗК, а також справи про оскарження аудитів антикорупційних органів.

Досі погоджують умови – у МВФ не пояснили, коли Україна отримає всі обіцяні кошти від G7

Від того, чи виділять обіцяні кошти країни Великої сімки, залежить доля фінансування бюджету України на наступний рік.

Верховна Рада прийняла закон про поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання – що він передбачає

До заходів щодо запобігання триманню засуджених в неналежних умовах будуть відноситися переведення до іншої камери з належними умовами тримання, переведення до іншої установи виконання покарань та інші

Новий графік IQ-тесту для конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду – кандидатів чекають 4 грудня

Вища кваліфікаційна комісія суддів відновила процедуру тестування на когнітивні здібності для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Верховний Суд підтвердив правомірність призначення земельних торгів у справі про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою

Правомірність призначення земельних торгів у справі про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду