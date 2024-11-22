Яка тривалість практичної підготовки та перепідготовки в автошколі — роз’яснення сервісного центру МВС

Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, скільки триває практичне навчання та перепідготовка в автошколі відповідно до обраної категорії.

Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до Типової навчальної програми та залежить від обраної категорії, яких в Україні наразі понад десять.

Теоретичне навчання в автошколі:

А, А1, В1 – 61 год;

В – 64 год;

С, С1 (підготовка) – 74 год;

С, С1 (перепідготовка) – 42 год;

Д, Д1 перепідготовка – 46 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е перепідготовка – 37 год.

Нагадуємо, що громадяни можуть самостійно опановувати теоретичну частину навчання для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Практичне навчання в автошколі:

А, А1 – 43 год, В1 – 40 год;

В – 40 год, (38 год – коробка передач «автомат»);

С, С1 (підготовка) – 56 год (51 год – коробка «автомат»);

С, С1 (перепідготовка) – 27 год (24 год – коробка «автомат»);

Д, Д1 (перепідготовка) – 27 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е (перепідготовка) – 13 год.

За наявності вищих категорій для відкриття нижчих категорій:

А, А1, В1 (накатки) – 17 год;

В, С1, С, Д1, Д (накатки) – 17 год.

Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні. Перелік акредитованих навчальних закладів доступний за посиланням на сайті Головного сервісного центру МВС.

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