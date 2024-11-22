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Верховна Рада виключила з кодексів можливість суду надавати строк на примирення подружжя у разі вчинення домашнього насильства

12:36, 22 листопада 2024
Внесені зміни до Сімейного кодексу та до Цивільного процесуального кодексу, якими скасовано право суду дати строк на примирення чоловіка та жінки, якщо один з них вчинив домашнє насильство.
Верховна Рада виключила з кодексів можливість суду надавати строк на примирення подружжя у разі вчинення домашнього насильства
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У разі вчинення домашнього насильства одним з подружжя суд більше не матиме право дати строк подружжю на примирення. Відповідні зміни внесені Верховною Радою шляхом прийняття закону щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі (законопроект 10249).

Так, у законодавстві буде встановлено, що обов’язкові альтернативні процеси з вирішення спорів, у тому числі посередництво, примирення, медіація щодо всіх форм насильства за ознакою статі не допускаються.

У Сімейному кодексі встановлюється, що якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство, незалежно від стану розгляду порушеного кримінального провадження, цивільної справи або справи про адміністративне правопорушення щодо домашнього насильства, заходи щодо примирення подружжя не вживаються (ч. 2 ст. 111 СК).

З Цивільного процесуального кодексу виключається норма про те, що суд повертає заяву, яка подана про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог СК (п. 5 ч. 4 ст. 185 ЦПК). Тобто, це більше не буде підставою для повернення заяви про розірвання шлюбу, і суд зможе її розглядати.

Також встановлено, що у справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення подружжя, крім випадків, передбачених ч. 2 статті 111 Сімейного кодексу.  Тобто, у разі вчинення домашнього насильства суд не може зупинити розгляд справи.

Пункт 4 ч. 1 статті 251 ЦПК, яка передбачає, що суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення викладається в новій редакції.

Так, тепер суд не зобов’язаний зупиняти провадження, якщо один з подружжя вчинив домашнє насильство.

При цьому з Сімейного кодексу взагалі виключили частини 2-4 статті 110.

Таким чином, у Сімейному кодексі після вступу в силу нового закону будуть скасовані наступні норми:

«Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.

Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини».

Також нове законодавство передбачає, що крім громадян України, також іноземці та особи без громадянства, яким стало відомо про вчинення домашнього насильства, зокрема якщо постраждалими особами є або можуть бути діти, зобов’язані невідкладно повідомити про це місцеву державну адміністрацію, виконавчий орган місцевої ради, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України або до цілодобового кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЦПК сімейний кодекс

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