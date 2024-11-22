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Верховная Рада исключила из кодексов возможность суда предоставлять срок на примирение супругов в случае совершения домашнего насилия

12:36, 22 ноября 2024
Внесены изменения в Семейный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, которыми отменено право суда дать срок на примирение супругов, если один из них совершил домашнее насилие
Верховная Рада исключила из кодексов возможность суда предоставлять срок на примирение супругов в случае совершения домашнего насилия
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В случае совершения домашнего насилия одним из супругов суд больше не будет иметь право дать срок супругам на примирение. Соответствующие изменения внесены Верховной Радой путем принятия закона об усовершенствовании механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола (законопроект 10249).

Так, в законодательстве будет установлено, что обязательные альтернативные процессы по разрешению споров, в том числе посредничество, примирение, медиация по всем формам насилия по признаку пола не допускаются.

В Семейном кодексе устанавливается, что если один из супругов совершил домашнее насилие, независимо от состояния рассмотрения возбужденного уголовного производства, гражданского дела или дела об административном правонарушении в отношении домашнего насилия, меры по примирению супругов не принимаются (ч. 2 ст. 111 СК).

Из Гражданского процессуального кодекса исключается норма о том, что суд возвращает заявление, поданное о расторжении брака во время беременности жены или до достижения ребенком одного года без соблюдения требований СК (п. 5 ч. 4 ст. 185 ГПК). То есть это больше не будет основанием для возвращения заявления о расторжении брака, и суд сможет его рассматривать.

Также установлено, что по делу о расторжении брака суд может остановить рассмотрение дела и назначить супругам срок примирения супругов, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 статьи 111 Семейного кодекса. То есть, в случае совершения домашнего насилия, суд не может остановить рассмотрение дела.

Пункт 4 ч. 1 статьи 251 ГПК, которая предусматривает, что суд обязан остановить производство по делу в случае предоставления сторонам по делу о расторжении брака срока примирения излагается в новой редакции.

Так, теперь суд не обязан останавливать производство, если один из супругов совершил домашнее насилие.

При этом из Семейного кодекса вообще исключили части 2–4 статьи 110.

Таким образом, в Семейном кодексе после вступления в силу нового закона будут отменены следующие нормы:

«Иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки уголовного правонарушения, в отношении второго супруга или ребенка.

Муж, жена вправе предъявить иск о расторжении брака в течение беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом.

Муж, жена вправе предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство по отношению к нему признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключено из актовой записи о рождении ребенка».

Также новое законодательство предусматривает, что кроме граждан Украины, также иностранцы и лица без гражданства, которым стало известно о совершении домашнего насилия, в частности, если пострадавшими являются или могут быть дети, обязаны безотлагательно сообщить об этом местной государственной администрации, исполнительному органу местного совета , уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины или круглосуточный колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ГПК (Гражданский процессуальный кодекс) семейный кодекс

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Верховная Рада исключила из кодексов возможность суда предоставлять срок на примирение супругов в случае совершения домашнего насилия

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