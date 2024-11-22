Верховная Рада исключила из кодексов возможность суда предоставлять срок на примирение супругов в случае совершения домашнего насилия

Внесены изменения в Семейный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, которыми отменено право суда дать срок на примирение супругов, если один из них совершил домашнее насилие

В случае совершения домашнего насилия одним из супругов суд больше не будет иметь право дать срок супругам на примирение. Соответствующие изменения внесены Верховной Радой путем принятия закона об усовершенствовании механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола (законопроект 10249).

Так, в законодательстве будет установлено, что обязательные альтернативные процессы по разрешению споров, в том числе посредничество, примирение, медиация по всем формам насилия по признаку пола не допускаются.

В Семейном кодексе устанавливается, что если один из супругов совершил домашнее насилие, независимо от состояния рассмотрения возбужденного уголовного производства, гражданского дела или дела об административном правонарушении в отношении домашнего насилия, меры по примирению супругов не принимаются (ч. 2 ст. 111 СК).

Из Гражданского процессуального кодекса исключается норма о том, что суд возвращает заявление, поданное о расторжении брака во время беременности жены или до достижения ребенком одного года без соблюдения требований СК (п. 5 ч. 4 ст. 185 ГПК). То есть это больше не будет основанием для возвращения заявления о расторжении брака, и суд сможет его рассматривать.

Также установлено, что по делу о расторжении брака суд может остановить рассмотрение дела и назначить супругам срок примирения супругов, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 статьи 111 Семейного кодекса. То есть, в случае совершения домашнего насилия, суд не может остановить рассмотрение дела.

Пункт 4 ч. 1 статьи 251 ГПК, которая предусматривает, что суд обязан остановить производство по делу в случае предоставления сторонам по делу о расторжении брака срока примирения излагается в новой редакции.

Так, теперь суд не обязан останавливать производство, если один из супругов совершил домашнее насилие.

При этом из Семейного кодекса вообще исключили части 2–4 статьи 110.

Таким образом, в Семейном кодексе после вступления в силу нового закона будут отменены следующие нормы:

«Иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки уголовного правонарушения, в отношении второго супруга или ребенка.

Муж, жена вправе предъявить иск о расторжении брака в течение беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом.

Муж, жена вправе предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство по отношению к нему признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключено из актовой записи о рождении ребенка».

Также новое законодательство предусматривает, что кроме граждан Украины, также иностранцы и лица без гражданства, которым стало известно о совершении домашнего насилия, в частности, если пострадавшими являются или могут быть дети, обязаны безотлагательно сообщить об этом местной государственной администрации, исполнительному органу местного совета , уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины или круглосуточный колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола.

Автор: Наталя Мамченко

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