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Польские фермеры планируют начать протест на границе с Львовской областью

12:27, 22 ноября 2024
Местные фермеры планируют начать протест перед пунктом пропуска Медика – Шегини.
Польские фермеры планируют начать протест на границе с Львовской областью
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В субботу, 23 ноября, польские фермеры собираются устроить акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Протестующие намерены пропускать автобусы и легковушки в оба направления без изменений.

Ограничения касаются только грузовых авто: на въезд в Украину – по 1 грузовику в течение часа, выезд из Украины – движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

Пока оформление транспортных средств производится в обычном режиме.

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Польша таможня

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