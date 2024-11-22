Украинцы до 25 лет могут получить до 150 000 грн на открытие собственного бизнеса

Гранты для молодежи в рамках программы «Собственное Дело» уже доступны через портал Дія.

Фото: v-variant.com.ua

Украинцы в возрасте до 25 лет уже могут подавать заявки на получение грантов до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса в рамках программы «Собственное Дело». Такая услуга доступна на портале Дія, передает Министерство экономики Украины.

По словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко, гранты для молодежи в рамках программы «Собственное Дело» уже доступны через портал Дія.

«Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тысяч. грн на свой бизнес. Гарант для молодежи не требует создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения по выделению гранта, только необходимо открыть ФЛП», - сказала она

Юлия Свириденко подчеркнула, что подать заявку можно лишь в несколько кликов — нужно зайти на портал Дія в раздел «Грант на собственное дело» и подать заявку онлайн.

Через три года такие предприниматели смогут еще раз получить грант от государства уже по программе «Собственное Дело» на общих условиях. На сегодняшний день — это 250 тыс. гривен при создании не менее двух рабочих мест.

В Минэкономики добавили, что за более чем два года работы программы «Собственное Дело» предприниматели получили от государства более 20 тысяч грантов на развитие бизнеса на почти 5 миллиардов гривен.

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