Зарплаты охранников – от 7,7 до 9,4 тысяч гривен – Гетманцев о шокирующих цифрах

Гетманцев рассказал о росте теневой оплаты труда для уклонения от налогообложения.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поделился результатами изучения заработных плат в различных отраслях, указав на шокирующие цифры. Средняя зарплата работников в частных охранных услугах составляет всего 9,4 тыс. грн, что является улучшением по сравнению с 2023 годом, когда эта цифра была 7,7 тыс. грн. Рост доходов бюджета благодаря этому составил 190 млн грн.

Однако, Гетманцев поставил под сомнение возможность найти охранника на полный рабочий день за такую зарплату, отметив, что средняя зарплата на топ-30 предприятиях отрасли вдвое выше - 22,3 тыс. грн. Этот рост стал возможным благодаря выводу зарплат из тени, который составил 64% по сравнению с 2023 годом.

«Все остальные субъекты абсолютно не стесняясь просто платят з/п в конвертах, совершая преступление по уклонению от налогообложения», - подчеркнул он, добавив, что фискалы должны больше внимания уделять борьбе с такими нарушениями для обеспечения равных условий для бизнеса.

Напомним, Кабмин изменил критерии бронирования - будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты. Начисленная средняя зарплата у предприятия и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат - Денис Шмыгаль.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», в закон о бюджете внесли норму о доплате судьям местных судов 10,5 тысяч грн, но она не заработает без отдельного закона.

Кроме того, Кабмин добавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год.

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