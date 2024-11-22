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Зарплати охоронців – від 7,7 до 9,4 тисяч гривень – Гетманцев про шокуючі цифри

12:31, 22 листопада 2024
Гетманцев розповів про зростання тіньової оплати праці задля ухиленням від оподаткування.
Зарплати охоронців – від 7,7 до 9,4 тисяч гривень – Гетманцев про шокуючі цифри
Фото: chernigiv-rada.gov.ua
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився результатами вивчення заробітних плат у різних галузях, вказавши на шокуючі цифри. Середня зарплата працівників у приватних охоронних послугах становить лише 9,4 тис. грн, що є покращенням порівняно з 2023 роком, коли ця цифра була 7,7 тис. грн. Зростання доходів бюджету завдяки цьому склало 190 млн грн.

Проте, Гетманцев поставив під сумнів можливість знайти охоронця на повний робочий день за таку зарплату, зазначивши, що середня зарплата на топ-30 підприємствах галузі вдвічі вища — 22,3 тис. грн. Це зростання стало можливим завдяки виведенню зарплат з тіні, яке склало 64% порівняно з 2023 роком.

«всі інші субʼєкти абсолютно не соромлячись просто сплачують з/п в конвертах, вчиняючи злочин з ухилення від оподаткування», — підкреслив він, додавши, що фіскали повинні більше уваги приділяти боротьбі з такими порушеннями для забезпечення рівних умов для бізнесу.

Нагадаємо, Кабмін змінив критерії бронювання – буде щомісячна перевірка, а для приватного сектору потрібні «білі» зарплати. Нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат – Денис Шмигаль.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону.

Крім того, Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік.

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гроші зарплата Данило Гетманцев

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