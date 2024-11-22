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Тепер розлучення можливе під час вагітності та протягом першого року життя дитини – Інна Совсун розповіла про ухвалені зміни

12:01, 22 листопада 2024
Верховна Рада прийняла закон, яким дозволила розлучатися під час вагітності та протягом першого року життя дитини – нардеп Інна Совсун назвала ці зміни позитивними.
Тепер розлучення можливе під час вагітності та протягом першого року життя дитини – Інна Совсун розповіла про ухвалені зміни
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 10249, яким дозволила розлучатися під час вагітності та протягом першого року життя дитини. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун, яка охарактеризувала ці зміни як «позитивні».

«Проголосували за законопроект №10249, який містить важливу норму: тепер розлучення можливе під час вагітності та протягом першого року життя дитини.

Вражає, що ці архаїчні обмеження існували досі.

Ще більше дивує, що є люди, які виправдовують їхню необхідність, маніпулюючи тезою про «захист дитини».

Але, друзі, якщо в сім’ї є насильство, а жінка не може піти від чоловіка й претендувати на аліменти, бо дитині лише пів року, це точно не захист прав дитини. Або ж словами «під час вагітності жінка не в собі і не може приймати рішення осмислено». Та й взагалі – чому держава когось змушує залишатись у стосунках?... Дикунство якесь» - зазначила Інна Совсун.

Зазначимо, що цим законом Сімейний кодекс доповнено зокрема нормою про те, що якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство, незалежно від стану розгляду порушених кримінальних проваджень, цивільних справ або справ про адміністративні правопорушення щодо домашнього насильства, заходи щодо примирення подружжя не вживаються.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон розлучення

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