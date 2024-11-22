Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку – Денис Шмигаль

Світовий банк надасть Україні $4,8 млрд для підтримки державних програм в умовах війни.

Фото: ABS-CBN News

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна отримає $4,8 млрд у рамках проєкту PEACE від Світового банку. Це значний внесок у фінансування ключових бюджетних програм в умовах війни.

У своєму повідомленні в Х Шмигаль підкреслив важливість цього фінансування для підтримки державних програм. Він також висловив подяку Сполученим Штатам та іншим міжнародним партнерам, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для України.

Особливу подяку прем'єр-міністр висловив керівництву Світового банку, зазначивши, що їхня солідарність зміцнює стійкість України та додає рішучості рухатися вперед у напрямку відновлення та розвитку.

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