Практика судов
  1. В Украине

Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка – Денис Шмыгаль

15:41, 22 ноября 2024
Всемирный банк предоставит Украине $4,8 млрд для поддержки государственных программ в условиях войны.
Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка – Денис Шмыгаль
Фото: ABS-CBN News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Это значительный вклад в финансирование ключевых бюджетных программ в условиях войны.

В своем сообщении в Х Шмыгаль подчеркнул важность этого финансирования для поддержки государственных программ. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам и другим международным партнерам, которые финансируют эту помощь, обеспечивая критически важную поддержку для Украины.

Особую благодарность премьер-министр выразил руководству Всемирного банка, отметив, что их солидарность укрепляет устойчивость Украины и добавляет решимости двигаться вперед в направлении восстановления и развития.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Верховный Суд подтвердил правомерность назначения земельных торгов по делу об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства

Правомерность назначения земельных торгов по делу об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства – позиция Верховного Суда.

Дела на судей будут распределяться по новым правилам – опубликовано положение об автоматизированной системе документооборота суда, документ

В новом положении об автоматизированной системе документооборота суда определены правила распределения дел на судей, полномочия собрания судей и порядок определения следственного судьи.

Правительство упростило возможность получения и передачи генерирующих источников ионизирующего излучения благотворительными организациями и воинскими частями

Упрощен порядок приобретения права на приобретение и сбыт рентгенодиагностических генерирующих источников ионизирующего излучения благотворительными организациями, воинскими частями, заведениями, учреждениями сил безопасности и сил обороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду