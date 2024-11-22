Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка – Денис Шмыгаль

Всемирный банк предоставит Украине $4,8 млрд для поддержки государственных программ в условиях войны.

Фото: ABS-CBN News

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Это значительный вклад в финансирование ключевых бюджетных программ в условиях войны.

В своем сообщении в Х Шмыгаль подчеркнул важность этого финансирования для поддержки государственных программ. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам и другим международным партнерам, которые финансируют эту помощь, обеспечивая критически важную поддержку для Украины.

Особую благодарность премьер-министр выразил руководству Всемирного банка, отметив, что их солидарность укрепляет устойчивость Украины и добавляет решимости двигаться вперед в направлении восстановления и развития.

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