Оклад 29 тыс грн — в Высшем совете правосудия появилась вакантная должность

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В Высшем совете правосудия появилась вакантная должность. Об этом сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

Отмечается, что служба дисциплинарных инспекторов находится в завершающей стадии формирования. Вместе с СДИ в Секретариате Высшего совета правосудия создается новое подразделение – отдел организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов.

«Приглашаем желающих занять должность ведущего специалиста указанного отдела прислать свое резюме по электронному адресу [email protected] не позднее 3 декабря 2024 года. Должностной оклад – 29 184 грн», - говорится в сообщении.

В период военного положения действует упрощенная процедура отбора работников на государственную службу, однако все кандидаты должны отвечать требованиям государственных служащих категории «В».

Наполнение подразделения начнется после начала работы службы дисциплинарных инспекторов.

«После обработки резюме мы свяжемся с вами», - добавили в сообщении.

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