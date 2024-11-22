На границе с Румынией ограничили движение транспорта из-за аварийного состояния моста

На КПП «Солотвино - Сигету-Мармацией» введены временные ограничения для транспорта.

Фото: Mukachevo.net

С 22 ноября на КПП «Солотвино - Сигету-Мармацией» на границе с Румынией вводятся временные ограничения для транспорта. Они продлятся 35 дней, до 27 декабря 2024 года, сообщает Госпогранслужба.

По информации румынской стороны, ограничения введены из-за аварийного состояния конструкции моста через реку Тиса. Для проведения ремонтных работ пропуск транспортных средств на пункте пропуска будет приостановлен с 09:00 до 15:30 с понедельника по пятницу. Однако движение пешеходов не будет ограничено.

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