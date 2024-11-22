На кордоні з Румунією обмежили рух транспорту через аварійний стан моста

На КПП «Солотвино – Сігету-Мармацієй» введено тимчасові обмеження для транспорту.

Фото: Mukachevo.net

З 22 листопада на КПП «Солотвино – Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією вводяться тимчасові обмеження для транспорту. Вони триватимуть 35 днів, до 27 грудня 2024 року, повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією румунської сторони, обмеження запроваджені через аварійний стан конструкції мосту через річку Тиса. Для проведення ремонтних робіт пропуск транспортних засобів на пункті пропуску буде призупинено з 09:00 до 15:30 з понеділка по п’ятницю. Однак рух пішоходів не буде обмежено.

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