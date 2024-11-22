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Оклад 29 тис грн — у Вищій раді правосуддя з’явилася вакантна посада

12:13, 22 листопада 2024
Документи приймаються до 3 грудня.
Оклад 29 тис грн — у Вищій раді правосуддя з’явилася вакантна посада
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У Вищій раді правосуддя з’явилася вакантна посада. Про це повідомив прес-центр судової влади України.

Зазначається, що служба дисциплінарних інспекторів перебуває на завершальній стадії формування. Разом із СДІ у секретаріаті Вищої ради правосуддя створюється новий підрозділ – відділ організаційного забезпечення служби дисциплінарних інспекторів.

«Запрошуємо охочих зайняти посаду провідного спеціаліста вказаного відділу надіслати своє резюме на електронну адресу [email protected] не пізніше 3 грудня 2024 року.  Посадовий оклад – 29 184 грн», - йдеться у повідомленні. 

У період воєнного стану діє спрощена процедура добору працівників на державну службу, однак усі кандидати мають відповідати вимогам до державних службовців категорії «В».

Наповнення підрозділу розпочнеться після початку роботи служби дисциплінарних інспекторів.

«Після опрацювання резюме ми зв'яжемося з вами», - додали у повідомленні.

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