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Теперь развод возможен во время беременности и в течение первого года жизни ребенка – Инна Совсун рассказала о принятых изменениях

12:01, 22 ноября 2024
Верховная Рада приняла закон, которым разрешила разводиться во время беременности и в течение первого года жизни ребенка – нардеп Инна Совсун назвала эти изменения положительными.
Теперь развод возможен во время беременности и в течение первого года жизни ребенка – Инна Совсун рассказала о принятых изменениях
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 10249, которым разрешила разводиться во время беременности и в течение первого года жизни ребенка. Об этом сообщила народная депутат от фракции «Голос» Инна Совсун, охарактеризовавшая эти изменения как «положительные».

«Проголосовали за законопроект №10249, содержащий важную норму: теперь развод возможен во время беременности и в течение первого года жизни ребенка.

Впечатляет, что эти архаические ограничения существовали до сих пор.

Еще больше удивляет, что есть люди, оправдывающие их необходимость, манипулируя тезисом о «защите ребенка».

Но, друзья, если в семье есть насилие, а женщина не может уйти от мужчины и претендовать на алименты, потому что ребенку всего полгода, это точно не защита прав ребенка. Или словами «во время беременности женщина не в себе и не может принимать решение осмысленно». Да и вообще – почему государство кого-то заставляет оставаться в отношениях?... Дикость какая-то» - отметила Инна Совсун.

Отметим, что этим законом Семейный кодекс дополнен в частности нормой о том, что если один из супругов совершил домашнее насилие, независимо от состояния рассмотрения возбужденных уголовных производств, гражданских дел или дел об административных правонарушениях в отношении домашнего насилия, меры по примирению супругов не принимаются.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон развод

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