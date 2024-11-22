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Українці до 25 років можуть отримати до 150 000 грн на відкриття власного бізнесу

12:31, 22 листопада 2024
Гранти для молоді у межах програми «Власна Справа» вже доступні через портал Дія.
Українці до 25 років можуть отримати до 150 000 грн на відкриття власного бізнесу
Фото: v-variant.com.ua
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Українці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна Справа». Така послуга доступна на порталі «Дія», передає Міністерство економіки України.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України - міністерки економіки Юлії Свириденко, гранти для молоді у межах програми «Власна Справа» вже доступні через портал Дія.

«Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес.  Гарант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП», —сказала вона

Юлія Свириденко наголосила, подати заявку можна лише в кілька кліків — треба зайти на портал Дія в розділ «Грант на власну справу» і подати заявку онлайн.

Через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

У мінекономіки додали, що зЗа понад два роки роботи програми «Власна Справа» підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.

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Дія

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