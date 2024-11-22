Польські фермери планують розпочати страйк на кордоні з Львівщиною

Місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску Медика – Шегині.

У суботу, 23 листопада, польські фермери збираються влаштувати акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протестувальники мають намір пропускати автобуси і легковики в обидва керунки без змін.

Обмеження стосуються лише вантажних авто: на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці впродовж години, виїзд з України - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Поки оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

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