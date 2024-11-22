Какая продолжительность практической подготовки и переподготовки в автошколе – разъяснение сервисного центра МВД

Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель.

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Главный сервисный центр МВД объяснил, сколько длится практическая учеба и переподготовка в автошколе в соответствии с выбранной категорией.

Продолжительность практического обучения осуществляется в соответствии с Типовой учебной программой и зависит от выбранной категории, которых в Украине более десяти.

Теоретическое обучение в автошколе:

А, А1, В1 – 61 час;

В – 64 час;

С, С1 (подготовка) – 74 часа;

С, С1 (переподготовка) – 42 часа;

Д, Д1 переподготовка – 46 часов;

ВЭ, СЭ, С1Э, ДЭ, Д1Э переподготовка – 37 час.

Напоминаем, что граждане могут самостоятельно овладевать теоретической частью обучения для сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Практическое обучение в автошколе:

А, А1 – 43 час, В1 – 40 часов;

В – 40 ч, (38 ч – коробка передач «автомат»);

С, С1 (подготовка) – 56 ч (51 ч – коробка «автомат»);

С, С1 (переподготовка) – 27 ч (24 ч – коробка «автомат»);

Д, Д1 (переподготовка) – 27 час;

ВЭ, СЭ, С1Э, ДЭ, Д1Э (переподготовка) – 13 часов.

При наличии более высоких категорий для открытия низших категорий:

А, А1, В1 (накатки) – 17 часов;

В, С1, С, Д1, Д (накатки) – 17 часов.

Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель. Список аккредитованных учебных заведений доступен по ссылке на сайте Главного сервисного центра МВД.

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