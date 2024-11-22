Бывший полицейский из Донецкой области приговорен к 12 годам за коллаборационную деятельность

Экс-чиновника МВД судили за сотрудничество с оккупантами и должность «министра ДНР».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Печерский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в ГУМВД Украины в Донецкой области. Он добровольно занял должность «министра юстиции ДНР» в оккупационной администрации.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, обвиняемый активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины, пропагандируя законность оккупационных органов власти среди местных жителей. Он проводил информационную деятельность на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе и Волновахе, а также открывал «отдел ЗАГС» в оккупированном Мариуполе.

В суде доказано, что обвиняемый подписал соглашение о сотрудничестве между «министерством юстиции ДНР» и министерством юстиции России. Он также участвовал в инспекциях условий содержания украинских военнопленных, опровергая факты пыток и заявляя, что россияне «очень гуманный народ».

Суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины на 15 лет и конфискацией имущества.

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