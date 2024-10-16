Кредит ЕС Украине в 35 млрд евро регрессный и содержит риск, что его придется возвращать – Politico

В отличие от механизма, предложенного изначально G7, нынешний заем ЕС для Украины запланирован как регрессный.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине кредита в 35 миллиардов евро (40 млрд долларов) и новый кредитный механизм на выполнение обязательств G7. Погашение кредита в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) будет обеспечено средствами от будущих поступлений из прибыли от обездвиженных российских активов.

Новая операция будет связана с политическими условиями, согласующимися с Планом Ukraine Facility. Мониторинг со стороны служб Еврокомиссии будет проходить на основе конкретных мер, согласованных с украинскими властями в Меморандуме о взаимопонимании (MoU).

Ранее сообщалось, что эти средства будут безвозвратными – то есть, возвращать их не нужно.

Впрочем, как отмечает Politico, в отличие от механизма, предложенного изначально G7, нынешний заем ЕС запланирован как регрессный. «Это значит, что, если доходов от российских активов не будет, Украина будет нести ответственность за 40 миллиардов долларов — непосильное бремя для экономики, которая уже изуродована войной» - отмечает издание.

Итак, издание в статье «Заем G7 Украине под угрозой», напоминает, что в июне 2024 года G7 пообещала предоставить Украине ссуду в размере 50 миллиардов долларов — это обещание, как они надеялись, станет сигналом единства Запада и продемонстрирует его силу. Но сейчас это обязательство «рискует развалиться».

«То, что начиналось как многостороннее заявление о поддержке Украины, теперь превратилось в раздробленную и нестабильную договоренность, пораженную внутренними политическими и правовыми спорами.

Первоначальный план, рожденный на саммите G7 в Италии, основывался на взаимных уступках обоих основных партнеров. ЕС будет работать над тем, чтобы сделать ссуду «защищенной от Трампа» в обход Конгресса, тогда как США неохотно согласились уважать беспокойство блока по поводу международного права, отказавшись от прямой конфискации российских активов. Заем будет погашен сверхприбылями доходами из замороженных средств Центрального банка России — разумное, но хрупкое решение.

Однако теперь трещины в этой договоренности становятся «кричаще очевидными» - указывает издание.

Наибольшей проблемой является шестимесячный цикл возобновления санкций ЕС – техническая, но критическая точка преткновения. Для возобновления санкций требуется единодушие среди членов ЕС, то есть каждое голосование несет с собой возможность прекращения санкций и, как следствие, прекращения поступлений, которые должны финансировать выплаты Украине. Эта неопределенность вызвала беспокойство в административно-бюджетном управлении Белого дома, опасающегося, что ненадежный поток сверхприбылей может создать бюджетные риски, которые Конгресс никогда не одобрит.

«Конечно, здесь тяжело игнорировать иронию. С одной стороны, США просят ЕС обойти международное право и конфисковать российские активы. С другой стороны, там отрицают идею взять на себя какие-либо внутренние юридические риски, подводя линию к собственному процессу возобновления санкций ЕС. Этот двойной стандарт также символизирует более широкую борьбу в G7: европейская нерешительность противопоставляется жесткости законодательства Америки, а Украина оказалась посередине.

Однако выход из этого тупика мог бы быть простым — будь политическая воля. ЕС мог бы перейти от шестимесячного процесса обновления к более надежной системе, привязав санкции к соблюдению Россией международного права. Это приведет к тому, что отмена санкций будет зависеть от выплаты Москвой ущерба, нанесенного войной, вместо того, чтобы проводить голосование каждые шесть месяцев, чтобы они оставались в силе, а пересмотренный механизм требовал бы единогласного голосования для их прекращения.

Такой шаг также отвечал бы решению Суда Европейского Союза, который никогда не требовал жесткого шестимесячного цикла пересмотра, если характер санкций является «временными мерами пресечения». Однако политическая инерция и юридические формальности продолжают блокировать этот путь вперед. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже четко дал понять, что он наложит вето на изменение продления срока обновления» - указывает издание.

Хотя вклад США в заем G7 остается во подвешенном состоянии, ЕС все еще пытается завершить собственную часть ссуды.

Продвигаясь в одностороннем порядке, Европейская комиссия предложила двусторонний заем Украине на сумму 40 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря исключительному бюджетному ресурсу, позволяющему ЕС одалживать средства.

Впрочем, как указывает издание, «условия займа ЕС достаточно тревожные».

«В отличие от США, Канады и Японии, которые собираются предложить Украине безрегрессные займы, освобождающие Киев от погашения, если сверхдоходы от российских активов иссякнут, — заем ЕС регрессный. Это означает, что если сверхприбылей от активов не будет, Украина будет нести ответственность за 40 миллиардов долларов — непосильное бремя для экономики, которая уже изуродована войной.

Хуже того, это может вызвать беспокойство Международного валютного фонда относительно приемлемости долга, потенциально перекрыв доступ Украины к жизненно важному капиталу», - подчеркивает Politico.

«Интересно, что это несоответствие между подходами меняется, когда речь идет о размере самого займа. В то время как США осторожно защищают свой национальный бюджет от рисков, ЕС, несмотря на более строгие условия выплаты, похоже, готов активизироваться и взять на себя большую часть обязательств G7. Если США не удастся сдержать свою долю, блок готов покрыть 40 миллиардов долларов из общих 50 миллиардов долларов, а остальные 10 миллиардов долларов предоставят другие партнеры G7.

Но эта, казалось бы, щедрость в итоге маскирует растущую фрагментацию поддержки Западом Украины, когда каждая страна G7 отходит в свои собственные правовые и политические проблемы. Ссуда ​​G7 должна была стать символом единства Запада. Но это единство, по крайней мере, на финансовом фронте, разрушается. Зато остается частичный подход к поддержке Украины, где первоначальное видение единого, безрискового займа потерялось в политической трясине и юридических хитросплетениях.

Если G7 не будет действовать быстро для решения этих проблем, эта важная финансовая поддержка может обернуться провалом — именно тогда, когда Украине больше всего нужна поддержка», - подчеркивает издание.

Автор: Наталья Мамченко

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