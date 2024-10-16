43% украинцев получают пенсии менее $100, четверть — $66

Только 12,7% украинцев получают пенсии более 10 000 грн - более 240 долларов.

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По состоянию на 1 октября в Украине насчитывается 10,34 млн. пенсионеров. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Об этом сообщил Опендатабот.

Там отмечают, что у 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше $100. Более половины из них вообще получают $66 или 2760 грн. в месяц.

25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5000 до 10000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6860 грн или $165.

18,6% или 1,92 млн пенсионеров получают от 4000 до 5000 грн. Средняя пенсия в этой группе - 4414 грн или $100.

Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем, пенсионеры в этой группе получают 15354 грн или $370.

Ранее украинцам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на размер выплат.

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