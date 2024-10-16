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43% українців отримують пенсії менше за $100, чверть — $66

11:21, 16 жовтня 2024
Лише 12,7% українців отримують пенсії більші за 10 000 грн – понад 240 доларів.
43% українців отримують пенсії менше за $100, чверть — $66
Фото з відкритих джерел
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Станом на 1 жовтня в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. Про це повідомив Опендатабот.

Там зазначають, що у 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за $100. Більш половини з них взагалі отримують $66 або 2760 грн на місяць.

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж $165.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або $100.

Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або $370.

Раніше українцям пояснили, як відстрочка виходу на пенсію вплине на розмір виплат.

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