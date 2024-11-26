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$50 млрд Украине за счет замороженных российских активов - страны G7 завершают процесс оказания помощи

20:14, 26 ноября 2024
Министры G7 хотят приступить к передаче средств Украине в рамках кредита на $50 млрд до конца этого года.
$50 млрд Украине за счет замороженных российских активов - страны G7 завершают процесс оказания помощи
Фото: EPA/UPG
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Страны G7 перешли к завершающему этапу работы по выделению Украине 50 миллиардов долларов с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания министров Большой семерки.

«В рамках нашей поддержки Украины мы также завершаем процесс выделения $50 млрд, которые обеспечены на основе замороженных российских суверенных активов», - заявил он, передает «Интерфакс-Украина».

Блинкен напомнил, что США недавно ввели новые санкции против РФ, в том числе против Газпромбанка.

Он указал, что также ожидает дальнейших подобных действий со стороны G7.

Добавим, как уточнили министры иностранных дел G7 в своем заявлении, они хотят начать передачу средств Украине в рамках кредита на 50 млрд долларов до конца этого года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в данном кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

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кредит Украина G7

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