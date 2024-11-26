В Украине обновили график отключения света на 27 ноября — новые часы

Для бытовых потребителей с 8:00 до 19:00 будет действовать одна очередь отключений.

В Украине 27 ноября будут действовать графики отключения электроэнергии. Укрэнерго обновило время применения ограничений.

В частности, для бытовых потребителей с 8:00 до 19:00 будет действовать одна очередь отключений (до 4 часов обесточивания каждой группы в графике).

А для промышленности и бизнеса графики ограничения будут применяться с 7:00 до 20:00.

В Укрэнерго напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

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