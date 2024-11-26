Израиль и Хезболла достигли согласия о прекращении огня - первые подробности

Израиль и Хезболла достигли согласия о прекращении огня. Об этом сообщает Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к согражданам после того, как его Кабмин проголосовал за перемирие.
Ожидается, что соглашение вступит в силу 27 ноября. Огонь прекратить между 4:00 и 6:00 по местному времени.
Условия соглашения:
В случае нарушения соглашения Израиль будет иметь право проводить операции на территории Ливана при условии предварительных консультаций с США.
Соглашение позволит вернуть на север Израиля 60 тысяч человек, перемещенных оттуда после обстрелов Хезболлы.
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