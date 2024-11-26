Израиль и Хезболла достигли согласия о прекращении огня - первые подробности

Израиль должен полностью вывести войска из Ливана в течение 60 дней.

Израиль и Хезболла достигли согласия о прекращении огня. Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к согражданам после того, как его Кабмин проголосовал за перемирие.

Ожидается, что соглашение вступит в силу 27 ноября. Огонь прекратить между 4:00 и 6:00 по местному времени.

Условия соглашения:

Израиль полностью выводит войска из Ливана в течение 60 дней;

«Хезболла» отводит свои формирования к северу от ливанской реки Литани;

на границе Израиля с Ливаном размещается 10 000 ливанских военных;

США и другие страны усилят боеспособность ливанской армии.

В случае нарушения соглашения Израиль будет иметь право проводить операции на территории Ливана при условии предварительных консультаций с США.

Соглашение позволит вернуть на север Израиля 60 тысяч человек, перемещенных оттуда после обстрелов Хезболлы.

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