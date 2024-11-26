Україна очікує на відкриття перших двох розділів про членство в ЄС під час головування Польщі в Раді Євросоюзу

Україна розраховує на підтримку головування Польщі стосовно швидкого відкриття переговорного процесу Україна-ЄС.

Україна очікує на відкриття переговорів щодо перших двох розділів про членство в Євросоюзі під час головування Польщі в Раді ЄС. Про це зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським, передає Укрінформ.

Він зауважив, що Україна розраховує на підтримку головування Польщі стосовно швидкого відкриття переговорного процесу Україна-ЄС.

«Ми очікуємо на швидке відкриття першого і другого кластерів (базові положення і внутрішній ринок) на початку Польського головування», - заявив Сибіга.

Міністр додав, що Україна також очікує на затвердження 16-го пакету санкцій проти РФ. Сибіга акцентував, що для його держави є «неприйнятною ситуація», коли європейські країни видають росіянам сотні шенгенських віз.

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