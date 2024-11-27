На Київщині чоловік намагався розібрати мисливську рушницю та вистрелив у жінку

У Богуславі чоловік знайшов мисливську рушницю та приніс її до місця проживання.

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На Київщині в Обухівському районі 67-річний чоловік здійснив постріл у бік цивільної дружини, влучивши у плече та щелепу. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці встановили, що у Богуславі чоловік знайшов мисливську рушницю та приніс її до місця проживання. Під час спроби розібрати зброю стався постріл.

Внаслідок вогнепального поранення 57-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, за фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 128 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

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