У Данії підтримали рішення МКС щодо ордеру на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен наголосила, що Данія дотримується міжнародних правил і законів.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала рішення Міжнародного кримінального суду, який оголосив ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє DR.

«Я можу підтвердити нашу підтримку міжнародних форумів, включаючи МКС. Данія була рішучим прихильником того, щоб мати можливість здійснювати судове переслідування в міжнародному співтоваристві, і, звичайно, ми все ще залишаємося такими», – зазначила Фредеріксен.

Вона наголосила, що Данія дотримується міжнародних правил і законів.

«Справа не в тому, що ми, як уряд, підтримуємо арешти. Правоохоронні органи Данії повинні зайняти позицію в даній конкретній ситуації», – зазначила вона.

«Я не буду вдаватися в сценарії щодо різних результатів або конкретних ситуацій. Ми завжди підтримували МКС, ми продовжуємо це робити, і ми виконуємо наші зобов'язання в цьому відношенні», – додала Фредеріксен.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта.

Додамо, що у Сенаті США погрожують санкціями країнам, готовим арештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньягу.

Крім того, країни G7 можуть тимчасово призупинити дію ордера МКС на арешт Нетаньяху.

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