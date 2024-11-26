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В Дании поддержали решение МУС по ордеру на арест премьера Израиля Нетаньяху

20:55, 26 ноября 2024
Премьер-министр Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Дания соблюдает международные правила и законы.
В Дании поддержали решение МУС по ордеру на арест премьера Израиля Нетаньяху
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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поддержала решение Международного уголовного суда, объявившего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает DR.

«Я могу подтвердить нашу поддержку международных форумов, включая МУС. Дания была решительным сторонником того, чтобы иметь возможность проводить судебное преследование в международном сообществе, и, конечно, мы все еще остаемся такими», – отметила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания соблюдает международные правила и законы.

«Дело не в том, что мы как правительство поддерживаем аресты. Правоохранительные органы Дании должны занять позицию в данной конкретной ситуации», – отметила она.

«Я не буду вдаваться в сценарии по разным результатам или конкретным ситуациям. Мы всегда поддерживали МУС, мы продолжаем это делать, и мы выполняем наши обязательства в этом отношении», – добавила Фредериксен.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

Добавим, что в  Сенате США угрожают санкциям странам, готовым арестовать премьера Израиля Нетаньяху.

Кроме того, страны G7 могут временно приостановить действие ордера МУС на арест Нетаньяху.

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ордер Дания Международный уголовный суд Израиль Нетаньяху

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