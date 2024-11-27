Полицейские повредили судебное дело, десятки страниц из дела исчезли - как полиция пыталась провести почерковедческую экспертизу

В результате следственных действий суд не мог рассмотреть дело.

Высший совет правосудия обратился в Офис Генпрокурора с просьбой проверить обстоятельства повреждения материалов судебного дела, которое находилось в производстве судьи Киевского апелляционного суда.

Как сообщила в июне 2024 года судья столичного апелляционного суда Галина Мостовая, у нее на рассмотрении находилось гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Голосеевского райсуда города Киева в споре об обращении взыскания на предмет ипотеки.

22 марта Киевский апелляционный суд, с целью проведения комплексной судебной почерковедческой и судебной технической экспертизы, направил в Государственный Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД (НИЭКЦ МВД) материалы гражданского дела в 5 томах и оригиналы документов, содержащихся в опечатанном конверте с описанием содержимого.

10 июня в Киевский апелляционный суд поступило письмо из Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД о возвращении материалов дела без исполнения.

При этом 31 мая Государственный Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД сообщил в апелляционный суд, что оригиналы документов и материалы дела, направленные судом для проведения экспертизы, 27 мая 2024 года были изъяты следователем следственного отдела Святошинского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве, на основании определения следственного судьи.

Во время осмотра возвращенных материалов судья Галина Мостовая выявила отсутствие копии определения следственного судьи Святошинского райсуда города Киева и оригиналов документов, которые были предоставлены для проведения экспертизы и находились в опечатанном конверте.

Кроме того, том № 5 гражданского дела был расшит, а его листы были хаотически перемешаны. При попытке упорядочить страницы дела, было обнаружено отсутствие части страниц дела – с 33 по 62 страницы.

Судья Галина Мостовая отметила, что следователь Святошинского управления полиции при изъятии материалов гражданского дела, находившегося в производстве суда апелляционной инстанции, не соблюдал порядок совершения процессуальных действий, предусмотренных требованиями Уголовного процессуального кодекса, в частности:

к материалам дела не приложено судебное решение о временном доступе к материалам дела, на основании которого и были изъяты документы

отсутствует протокол совершения процессуального действия (временного доступа)

отсутствует описание документов, которые были изъяты

По мнению судьи, изъятие части документов из материалов гражданского дела, без надлежащего процессуального оформления соответствующей процедуры, создало препятствие для рассмотрения указанного гражданского дела.

В свою очередь, Киевская городская прокуратура сообщила, что Святошинское управление полиции расследует уголовное производство от 16 апреля 2024 года, которое было зарегистрировано по заявлению о покушении на мошенническое завладение надлежащим заявителю имуществом. В соответствующем заявлении орган следствия выявил признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (покушение на совершение мошенничества в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

20 мая следственная судья Святошинского райсуда города Киева Лариса Шум постановила определение о временном доступе к вещам и документам, которые находились в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД.

27 мая следователь полиции изъял из Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД необходимые ему вещи и документы.

В дальнейшем, 8 июня следователь полиции уже назначил свою судебную почерковедческую экспертизу, для выполнения которой изъятые вещи и документы были направлены в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Через некоторое время изъятые вещи и документы все же были возвращены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Территориальное управление ГБР в городе Киеве и Главное управление полиции в городе Киеве инициировали проведение служебного расследования относительно обстоятельств, указанных Галиной Мостовой.

Хотя служебное расследование и было проведено, однако какого-либо конкретного результата с установлением виновного лица оно не дало.

Тем временем 19 июня Галина Мостовая возобновила производство в гражданском деле.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 28 июня 2024 года апелляционная жалоба в указанном гражданском деле была удовлетворена частично, а решение Голосеевского райсуда города Киева было отменено. Иск об обращении взыскания на предмет ипотеки удовлетворен частично.

Кроме того, Киевский апелляционный суд постановил отдельное определение, которым Офис Генпрокурора, Министерство юстиции, МВД и ГБР были уведомлены о действиях полицейских Святошинского управления полиции во время временного доступа к материалам гражданского дела.

В настоящее время указанное гражданское дело находится на рассмотрении в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда.

19 ноября Высший совет правосудия, изучив обстоятельства, приведенные Галиной Мостовой, решил обратиться в Офис Генпрокурора для проверки обстоятельств, указанных в сообщении судьи, на наличие признаков совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

«Сообщенные судьей обстоятельства об изъятии части документов из материалов гражданского дела без надлежащего процессуального оформления процедуры их изъятия свидетельствуют о нарушении основных принципов судопроизводства и задач суда, определенных Конституцией Украины и Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», что несет угрозу авторитету правосудия. Таким обстоятельствам должна быть дана ​​уголовно-правовая оценка правоохранительными органами в порядке, установленном УПК Украины», - отмечено в решении Совета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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