Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням перевірити обставини пошкодження матеріалів судової справи, яка знаходилася у провадженні судді Київського апеляційного суду.

Як повідомила у червні 2024 року суддя столичного апеляційного суду Галина Мостова, у неї на розгляді перебувала цивільна справа за апеляційної скаргою на рішення Голосіївського райсуду міста Києва у спорі про звернення стягнення на предмет іпотеки.

22 березня Київський апеляційний суд, з метою проведення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи, надіслав до Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (НДЕКЦ МВС) матеріали цивільної справи у 5 томах та оригінали документів, які містилися в опечатаному конверті з описом вкладення.

10 червня до Київського апеляційного суду надійшов лист Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС про повернення матеріалів без виконання.

При цьому 31 травня Державний Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС повідомив до апеляційного суду, що оригінали документів та матеріали справи, надіслані судом для проведення експертизи, 27 травня 2024 року були вилучені слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого судді.

Під час огляду повернутих матеріалів, суддя Галина Мостова виявила відсутність копії ухвали слідчого судді Святошинського райсуду міста Києва та оригіналів документів, які були надані для проведення експертизи і знаходилися в опечатаному конверті.

Крім того, том № 5 цивільної справи був розшитим, його аркуші були хаотично перемішані. При упорядкуванні аркушів було виявлено відсутність частини аркушів справи – з 33 до 62 сторінки.

Суддя Галина Мостова зазначила, що слідчий Святошинського управління поліції під час вилучення матеріалів цивільної справи, яка перебувала у провадженні суду апеляційної інстанції, не дотримався порядку вчинення процесуальних дій, передбачених вимогами Кримінального процесуального кодексу, зокрема:

до матеріалів справи не долучене судове рішення про тимчасовий доступ до матеріалів справи, на підставі якого були вилучені документи

не долучено протокол вчинення процесуальної дії (тимчасового доступу)

відсутній опис документів, які були вилучені

На думку судді, вилучення частини документів із матеріалів цивільної справи без належного процесуального оформлення відповідної процедури, створило перешкоду для розгляду вказаної справи.

У свою чергу Київська міська прокуратура повідомила, що Святошинське управління поліції розслідує кримінальне провадження від 16 квітня 2024 року, яке було зареєстроване за заявою про замах на шахрайське заволодіння належним заявнику майном за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (замах на вчинення шахрайства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу.

20 травня слідча суддя Святошинського райсуду міста Києва Лариса Шум постановила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

27 травня слідчий поліції вилучив з Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС необхідні йому речі та документи.

У подальшому, 8 червня слідчий поліції призначив вже свою судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої вилучені речі та документи були скеровані до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Через деякий час вилучені речі та документи все ж були повернуті до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Територіальне управління ДБР у місті Києва та Головне управління поліції у місті Києві ініціювали проведення службового розслідування стосовно обставин, зазначених Галиною Мостовою.

Хоча службове розслідування й було проведене, однак якогось конкретного результату, з встановленням винної особи, воно не дало.

Тим часом 19 червня Галина Мостова поновила провадження у цивільній справі.

Постановою Київського апеляційного суду від 28 червня 2024 року апеляційна скарга у вказаній цивільній справі була задоволено частково, а рішення Голосіївського райсуду міста Києва було скасоване. Позов про звернення стягнення на предмет іпотеки задоволено частково.

Крім того, Київський апеляційний суд постановив окрему ухвалу, якою Офіс Генпрокурора, Міністерство юстиції, МВС та ДБР були повідомлені про дії поліцейських Святошинського управління поліції під час здійснення тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи.

Наразі зазначена цивільна справа перебуває на розгляді у Касаційному цивільному суді у складів Верховного Суду.

19 листопада Вища рада правосуддя, дослідивши обставини, наведені Галиною Мостовою, вирішила звернутися до Офісу Генпрокурора для перевірки обставин, зазначених у повідомленні судді на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

«Повідомлені суддею обставини щодо вилучення частини документів з матеріалів цивільної справи без належного процесуального оформлення процедури їх вилучення свідчать про порушення основних засад судочинства та завдань суду, визначених Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», що несе загрозу авторитету правосуддя. Таким обставинам має надаватися кримінально-правова оцінка правоохоронними органами в порядку, установленому КПК України», - зазначено у рішенні Ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.