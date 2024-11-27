В Киевской области мужчина пытался разобрать охотничье ружье и выстрелил в женщину

В Богуславе мужчина нашел охотничье ружье и принес его к месту жительства.

В Киевской области в Обуховском районе 67-летний мужчина произвел выстрел в сторону гражданской жены, попав в плечо и челюсть. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители установили, что в Богуславе мужчина нашел охотничье ружье и принес его к месту жительства. При попытке разобрать оружие произошел выстрел.

В результате огнестрельного ранения 57-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении, по факту неосторожного тяжкого телесного повреждения (ст. 128 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

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