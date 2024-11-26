Украина ожидает открытия первых двух глав о членстве в ЕС во время председательства Польши в Совете Евросоюза

Украина рассчитывает на поддержку председательства Польши по быстрому открытию переговорного процесса Украина-ЕС.

Украина ожидает открытия переговоров по первым двум разделам о членстве в Евросоюзе во время председательства Польши в Совете ЕС. Об этом отметил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским, передает Укринформ.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку председательства Польши по быстрому открытию переговорного процесса Украина-ЕС.

«Мы ожидаем скорого открытия первого и второго кластеров (базовые положения и внутренний рынок) в начале Польского председательства», - заявил Сибига.

Министр добавил, что Украина также ожидает утверждения 16-го пакета санкций против РФ. Сибига акцентировал, что для его государства «неприемлема ситуация», когда европейские страны выдают россиянам сотни шенгенских виз.

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