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За час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 вищого офіцера ЗСУ

08:37, 27 листопада 2024
Як стало відомо, за період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року в запас звільнили 41 особу вищого офіцерського складу.
За час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 вищого офіцера ЗСУ
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З початку повномасштабного вторгнення Росії за станом здоров’я  в запас звільнили 41 особу вищого офіцерського складу. Про це повідомили у кадровому центрі ЗСУ, інформує "Радіо Свобода".

Це дані з період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року.

"За інформацією, наданою Кадровим центром Збройних Сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу", - повідомили у ЗСУ на запит видання.

Крім цього, за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу. 

Раніше ми писали, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК.

Також повідомлялося, чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ.

Міноборони ініціює перевірку установ, які проводять військово-лікарські комісії.

Нагадаємо, у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

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