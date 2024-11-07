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Стало відомо, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК

10:15, 7 листопада 2024
Військовозобов’язані з обмеженою придатністю повинні пройти повторну ВЛК до 5 лютого — начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК Олександр Бодін.
Стало відомо, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК
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Громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний" до служби, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. Цю вимогу озвучив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін у коментарі виданню "Суспільне".

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", – сказав Бодін. 

Також він зауважив, що статус "придатний до військової служби" свідчить про можливість призначення військовозобовʼязаного громадянина на будь-яку посаду в Збройних силах.

Крім того, є українці, "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти".

Окрім того, існують категорії "тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки, "непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців і "непридатні" з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, що обмежено придатним чоловікам до 25 років, яких внаслідок колізій у законодавстві змогли мобілізувати, пропонують дати дозвіл звільнитися з військової служби.

Також ми писали, чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ.

Як відомо, Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів.

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військові ТЦК ВЛК

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