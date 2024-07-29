Чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ

Дані про осіб з інвалідністю повинні бути наявні в Реєстрі «Оберіг» шляхом автоматичного обміну з реєстрами Пенсійного фонду і Мінсоцполітики.

При перетині кордону з 17 липня особи з інвалідністю також повинні пред’явити військово-обліковий документ, наприклад, у Резерв+. Про це раніше у коментарі «Судово-юридичній газеті» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Тобто, ці особи мають показати або пенсійне посвідчення, або посвідчення особи з інвалідністю або інший документ з перелічених у Правилах перетинання кордону. Втім, при цьому обов’язкова наявність військово-облікового документа, навіть, якщо в цьому документі не відображається статус особи з інвалідністю.

Нагадаємо, відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову особи, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Втім, це не означає, що цих осіб було звільнено від обов’язку оновити свої військово-облікові дані через ТЦК, ЦНАП чи Резерв+ і та від обов’язку мати при собі відповідний військово-обліковий документ.

У випадку, якщо такі особи, незважаючи на статус, перебували на військовому обліку, їм потрібно було протягом 60 днів, тобто, до 17 липня 2024 року повідомити актуальну адресу, телефон та електронну пошту.

Крім того, нагадаємо, що після змін, внесених законом про посилення мобілізації, особи, які визнані непридатними до військової служби, хоча й підлягають виключенню з військового обліку, однак військово-обліковий документ у них більше не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку. Тобто, при перевірці документів на вулиці така особа все одно пред’являє документ, де вказано дані про виключення з обліку.

Чи потрібно проходити повторний медичний огляд

Як відомо, перша редакція законопроекту про посилення мобілізації 10449 передбачала, що чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (за деякими виключеннями), до кінця 2024 року мали пройти повторний медичний огляд на придатність до військової служби.

Втім, фінальна версія закону цієї норми не передбачає. Натомість переогляд мають пройти особи, які раніше були визнані обмежено придатними. Нагадаємо, що 2 квітня Президент підписав закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних (законопроект №10313). Відповідно до нього чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Разом з тим, закон про посилення мобілізації доручив перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом вперше встановлено інвалідність II та III груп (за деякими виключеннями).

Раніше МОЗ повідомляло, що цим особам не потрібно з’являтися на переогляд самостійно. Будь-яких обов’язків стосовно переогляду для осіб з інвалідністю законодавством не встановлено.

Підстави для відстрочки

Отже, щоб у держави і тих, хто буде перевіряти документи у особи з інвалідністю, не було до неї претензій, такі громадяни мають здійснити відповідні процедури (якщо не здійснили їх раніше).

Відповідно до постанови КМУ №560 для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) ТЦК утворюються комісії, куди входять зокрема представники апарату, структурних підрозділів охорони здоров’я, соціального захисту населення тощо районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

За наявності підстав для одержання відстрочки особа особисто подає на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4 до постанови 560, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку.

Відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Реєстру «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Особи, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) мають подати:

довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ,

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або пенсійне посвідчення

чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності,

або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики,

постанову військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента.

Також постанова визначає, що у разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім зокрема підстави інвалідності чи непридатності, здійснюється за допомогою Реєстру «Оберіг».

Цифровізація процесів

При цьому, закон про посилення мобілізації встановив, що медико-соціальні експертні комісії зобов’язані в семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності.

Також цей закон доручив Кабміну до 18 серпня запровадити автоматизований обмін даними між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Централізованим банком даних з проблем інвалідності та/або надати органам ведення зазначеного Реєстру «Оберіг» онлайн-доступ до вказаного банку даних.

Крім того, стаття 14 Закону №1951-VII про Єдиний державний реєстр «Оберіг» передбачає, що Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до Реєстру військовозобов’язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності. Аналогічно ці дані повинно передавати до «Оберіг» Міністерство соціальної політики. Раніше ми писали, Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» буде отримувати дані про осіб від Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

Також Кабмін постановою від 5 червня №650 доручив забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Тобто, дані про статус особи з інвалідністю вже мають бути у Реєстрі, доступному ТЦК, і оштрафувати за неповідомлення відповідних даних осіб з інвалідністю не можуть (відповідно до нового принципу «бігати повинні дані, а не люди»).

При цьому, цікаво, коли запрацює процедура надання «автоматичної» відстрочки, за якою відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Реєстру «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Автор: Наталя Мамченко

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