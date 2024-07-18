Чи потрібно особам з інвалідністю при перетині кордону за Резерв+ мати там відмітку про відстрочку або достатньо паперових документів – відповідь Прикордонної служби

В електронному військово-обліковому документі в Резерв+ містяться поля «відстрочка» і «тип відстрочки» – чи пропустять особу з інвалідністю через кордон, якщо ці поля у Резерв+ не заповнені.

З 17 липня наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону – це обов’язкова умова для всіх чоловіків від 18 до 60 років. Цей документ може бути як паперовий, так і в електронній формі (тобто, можна показати військово-обліковий документ з QR-кодом у Резерв+). У разі відсутності ВОД прикордонники відмовлять у перетинанні кордону на виїзд.

«Окремо нагадуємо про категорію чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я. В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.

Категорії осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися» - вказали у Державній прикордонній службі.

Отже, виникає питання – що робити особам з інвалідністю, які бажають перетнути кордон, показавши електронний військово-обліковий документ у Резерв+, але не мають у ньому заповненого поля про відстрочку на підставі статусу особи з інвалідністю.

Нагадаємо, відповідно до чинного п. 2-1 Правил перетинання державного кордону, затверджених постановою КМУ №57, перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або пенсійного посвідчення

чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності,

або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Відповідно до статті 23 Закону про мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Ці особи відносяться до категорій осіб, які мають право на відстрочку (відповідно до постанови КМУ 560).

В електронному ВОД у Резерв+ є окремі поля «відстрочка» і «тип відстрочки».

Чи потрібно для перетину кордону із застосунком Резерв+ особі з інвалідністю мати у своєму електронному військово-обліковому документі заповнене поле стосовно наданої відстрочки або достатньо буде, як раніше, показати відповідні паперові документи – на дане питання «Судово-юридичній газеті» відповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

По-перше, він зазначив, що документ у Резерв+ прирівнюється до військово-облікового документа, якщо там згенеровано QR-код.

Отже, працівники прикордонної служби приймають до розгляду як паперовий ВОД, так і електронний ВОД у Резерв+.

Стосовно осіб з інвалідністю, то, як зазначив Андрій Демченко, з 17 липня наявність ВОД для перетину кордону необхідна для всіх чоловіків від 18 до 60 років. Відносно окремих категорій підтвердження умов перетину кордону здійснюється за Правилами перетинання кордону, які визначені постановою 57.

Тобто, ці особи мають показати або пенсійне посвідчення, або посвідчення особи з інвалідністю або інший документ з перелічених вище. Втім, при цьому обов’язкова наявність військово-облікового документа, навіть, якщо в цьому документі не відображається статус особи з інвалідністю.

Отже, особи з інвалідністю повинні мати з собою для перетину кордону як ВОД (у паперовій чи електронній формі), так і документи, які підтверджують їх статус, визначені Правилами перетинання кордону (це, як вже було сказано, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення тощо).

При цьому, якщо у Резерв+ не відображається статус особи з інвалідністю – особа підтверджує свій статус у порядку, який прописаний постановою КМУ №57. Тобто, шляхом надання паперових документів.

«Стосовно тих, хто має відстрочку, бронювання, виключення з військового обліку – така інформація обов’язково має відображатися в реєстрі «Оберіг». За систему «Оберіг» відповідає Міноборони» - додав Андрій Демченко.

Якщо ж говорити про висновок ВЛК про виключення з військового обліку за станом здоров’я і рішення ТЦК про таке виключення, то ці дані записуються в паперовий документ або ж мають відображатися в електронному документі.

Андрій Демченко зауважив, що наразі змін до категорій осіб, які мають право перетинати кордон, не вносилося. Але виключати те, що до постанови будуть внесені зміни, не можна.

Нагадаємо, що підставою відмови у перетині кордону тепер буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомостей про подання особи до розшуку у Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання та доставлення особи до найближчого ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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