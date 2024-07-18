Нужно ли лицам с инвалидностью при пересечении границы с Резерв+ иметь отметку об отсрочке или достаточно бумажных документов – ответ Пограничной службы

В электронном военно-учетном документе в Резерв+ содержатся поля «отсрочка» и «тип отсрочки» – пропустят ли лицо с инвалидностью через границу, если эти поля в Резерв+ не заполнены.

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы – это обязательное условие для всех мужчин от 18 до 60 лет. Этот документ может быть как бумажный, так и в электронной форме (т.е. можно показать военно-учетный документ с QR-кодом в Резерв+). В случае отсутствия ВУД пограничники откажут в пересечении границы на выезд.

«Отдельно напоминаем о категории мужчин, имеющих право на пересечение границы ввиду отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением КМУ от 16.05.2024 №560.

Категории лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись» - указали в Государственной пограничной службе.

Итак, возникает вопрос – что делать лицам с инвалидностью, желающим пересечь границу, показав электронный военно-учетный документ в Резерв+, но не имеющих в нем заполненного поля об отсрочке на основании статуса лица с инвалидностью.

Напомним, согласно действующему п. 2-1 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением КМУ №57, пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью при наличии:

удостоверения, подтверждающего соответствующий статус,

или пенсионного удостоверения

или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причина инвалидности,

или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Согласно статье 23 Закона о мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью.

Эти лица относятся к категориям лиц, имеющих право на отсрочку (в соответствии с постановлением КМУ 560).

В электронном ВОД в Резерв+ имеются отдельные поля «отсрочка» и «тип отсрочки».

Нужно ли для пересечения границы с приложением Резерв+ лицу с инвалидностью иметь в своем электронном военно-учетном документе заполненное поле относительно предоставленной отсрочки или достаточно будет, как раньше, показать соответствующие бумажные документы – на данный вопрос «Судебно-юридической газете» ответил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Во-первых, он отметил, что документ в Резерв+ приравнивается к военно-учетному документу, если там сгенерирован QR-код.

Следовательно, работники пограничной службы принимают к рассмотрению как бумажный ВОД, так и электронный ВОД в Резерв+.

Что касается лиц с инвалидностью, то, как отметил Андрей Демченко, с 17 июля наличие ВОД для пересечения границы необходимо всем мужчинам от 18 до 60 лет. Относительно отдельных категорий подтверждение условий пересечения границы осуществляется по Правилам пересечения границы, определенных постановлением 57.

То есть, эти лица должны показать либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение лица с инвалидностью или другой документ из вышеперечисленных. Впрочем, при этом обязательно наличие военно-учетного документа, даже если в этом документе не отражается статус лица с инвалидностью.

Следовательно, лица с инвалидностью должны иметь с собой для пересечения границы как ВОД (в бумажной или электронной форме), так и документы, подтверждающие их статус, определенные Правилами пересечения границы (это, как уже было сказано, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение и т.п.).

При этом если в Резерв+ не отражается статус лица с инвалидностью – лицо подтверждает свой статус в порядке, прописанном постановлением КМУ №57. То есть путем предоставления бумажных документов.

«Что касается отсрочки, бронирования, исключения из военного учета – такая информация обязательно должна отображаться в реестре «Оберег». За систему «Оберег» отвечает Минобороны» - добавил Андрей Демченко.

Если же говорить о выводе ВЛК об исключении из военного учета по состоянию здоровья и решении ТЦК о таком исключении, то эти данные записываются в бумажный документ или должны отображаться в электронном документе.

Андрей Демченко отметил, что в настоящее время изменений в категории лиц, имеющих право пересекать границу, не вносилось.

Но исключать, что в постановление будут внесены изменения, нельзя.

Напомним, что основанием отказа в пересечении границы теперь будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» сведений о предоставлении лица в розыск в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызваны полицейские для осуществления административного задержания и доставки лица в ближайший ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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