Генштаб сообщил о новой программе по сохранению жизни военнослужащих

В Вооруженных Силах Украины завершили разработку и начали внедрение комплексной программы «Сохранение жизни военнослужащих» по поручению Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Эта программа является универсальной системой для каждого подразделения и имеет целью обеспечить максимальную безопасность и защиту жизни украинских воинов.
Особое внимание будет уделено:
Главнокомандующий выразил благодарность волонтерам и общественным деятелям, которые присоединились к совместной работе. Предложения и наработки, предоставленные во время встречи с Главнокомандующим, были учтены и частично реализованы.
Важным аспектом реализации программы являются действия командиров подразделений, на которых возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.
«Мы постоянно мониторим и анализируем ситуацию. Приложим максимальные усилия, чтобы ценность жизни военнослужащих была самой высокой для командиров всех уровней», - сообщает Генштаб.
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