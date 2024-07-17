Генштаб сообщил о новой программе по сохранению жизни военнослужащих

В плане говорится и об обеспечении отдыха личного состава, который выполняет боевые задачи.

Источник фото: dnepr.express

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В Вооруженных Силах Украины завершили разработку и начали внедрение комплексной программы «Сохранение жизни военнослужащих» по поручению Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Эта программа является универсальной системой для каждого подразделения и имеет целью обеспечить максимальную безопасность и защиту жизни украинских воинов.

Особое внимание будет уделено:

совершенствованию подготовки украинских защитников;

повышению качества их обучения;

улучшению оказания медицинской помощи на всех этапах;

обеспечению отдыха личного состава, который выполняет боевые задачи и ряду других мероприятий.

Главнокомандующий выразил благодарность волонтерам и общественным деятелям, которые присоединились к совместной работе. Предложения и наработки, предоставленные во время встречи с Главнокомандующим, были учтены и частично реализованы.

Важным аспектом реализации программы являются действия командиров подразделений, на которых возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.

«Мы постоянно мониторим и анализируем ситуацию. Приложим максимальные усилия, чтобы ценность жизни военнослужащих была самой высокой для командиров всех уровней», - сообщает Генштаб.

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