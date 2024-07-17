россия может истощиться по танкам до 2025 года: в Defense Express рассказали о проблеме в расчетах

Резерв вооружения рф может быть больше, чем прогнозируют западные аналитики, – Defense Express.

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Фактический резерв вооружения российской федерации может быть значительно больше, чем считают некоторые западные военные аналитики, о чем говорится в материале Defense Express.

Согласно прогнозам издания The Economist, при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут «критической точки истощения» ко второй половине следующего года. Однако, украинские эксперты отмечают, что эти подсчеты не учитывают технику армии рф, которая сейчас может проходить восстановление на ремонтных заводах.

«То есть фактический резерв вооружения может быть значительно больше, а соответственно ожидаемая граница «истощения запасов» сдвигается значительно вправо», - пишет Defense Express.

Специалисты также отмечают, что санкции Запада значительно усложнили производство танков в РФ, поскольку теперь россияне не могут напрямую импортировать высоковольтные электросхемы, подогреватели топлива и тепловизионные матрицы. Хотя есть возможность использовать китайские аналоги, их качество значительно уступает западным компонентам.

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